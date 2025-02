Cruzeiro reforça segurança de atletas após 'bonecos decapitados' em Belo Horizonte

Após a eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro diante do América, bonecos sem a cabeça e os membros, com as camisas de Marlon, Matheus Pereira e William, foram pendurados sobre a avenida Antônio Carlos, no bairro da Pampulha, na cidade. O clube repudiou o episódio e reforçou a segurança do elenco nesta segunda-feira.

"O Cruzeiro repudia veementemente e lamenta episódios de ataque às vidas de alguns de seus atletas, ocorridos na última noite. O clube acionou as forças de segurança para que todas as providências sejam tomadas a respeito desse assunto", informou o clube por meio de nota.

Os bonecos foram hasteados no viaduto e estavam sem cabeça, com pernas e braços pendurados à parte. Além disso, a camisa, com o nome dos jogadores do elenco, tinham manchas vermelhas, em alusão ao sangue. Os laterais Marlon e William perderam pênaltis na eliminação diante do América, neste sábado (22).