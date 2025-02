Corinthians confirma empréstimo e Pedro Raul é anunciado como reforço do Ceará

O Ceará oficializou a contratação do atacante Pedro Raul. O jogador chega ao clube por empréstimo do Corinthians e assinou vínculo até o fim de 2025. Com passagens por clubes como Botafogo, Vasco e Goiás, o centroavante de 28 anos busca retomar o bom momento da carreira vestindo a camisa da equipe cearense.

Com pouca sequência no Corinthians, onde fez 38 jogos e marcou apenas quatro gols, Pedro Raul perdeu espaço no elenco comandado por Ramón Díaz. No clube paulista, ele era apenas a quarta opção do ataque e, diante da falta de oportunidades, optou por um novo desafio no futebol nordestino.

"Hora de novos desafios. Muito grato por todos os momentos que vivi aqui dentro! Seguirei na torcida pelos meus companheiros, em busca dos seus objetivos. Até o próximo capítulo dessa história", escreveu o atacante em suas redes sociais ao se despedir do Corinthians.