Cleveland Cavaliers superam Memphis Grizzlies e emplacam a sétima vitória seguida na NBA

Outro que se mostrou decisivo no confronto foi Ty Jerome. O atleta, que saiu do banco de reservas, anotou 15 dos seus 26 pontos no duelo na última etapa da partida e ajudou a consolidar a apertada vitória sobre o rival.

Pelo lado dos Grizzlies, Jaren Jackson e Ja Morant tentaram frear o ímpeto dos anfitriões, mas tiveram que se contentar com a derrota. Morant, além dos 21 pontos, ainda se destacou pelas 10 assistências, enquanto o seu parceiro foi o maior pontuador da equipe (22). Com a derrota fora de casa, a franquia ocupa a vice-liderança do lado Oeste.

Em outro jogo da rodada, que contou com um total de dez partidas, o Boston Celtics fez valer o mando de quadra para vencer o New York Knicks por 118 a 105. Com 41 vitórias e 16 derrotas, a equipe ocupa o segundo posto na Conferência Leste.

Amparado por uma boa atuação coletiva, o destaque do confronto ficou com Jayson Tatum. O ala esteve perto de emplacar um "triple-double" ao fazer 25 pontos, pegar dez rebotes e ainda distribuir nove assistências. Este foi o quinto triunfo seguido da franquia nesta temporada regular.

Karl-Anthony Towns foi a principal fonte de resistência dos visitantes, que até tentaram equilibrar o jogo, mas não resistiram à atuação mais consistente do adversário. Com 24 pontos e impressionantes 18 rebotes, ele dominou o garrafão. No entanto, seu desempenho foi prejudicado por dores no joelho.

Terceiro colocado no lado Leste da competição, os Knicks sofreram o segundo revés seguido e buscam logo uma retomada para não descolar dos primeiros colocados na classificação.