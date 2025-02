Botafogo mira Recopa após eliminação e Caçapa enfatiza: 'Precisamos pensar para frente'

Fora das semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo agora volta todas as suas atenções para a decisão da Recopa Sul-Americana. No último domingo, a equipe perdeu para o Vasco por 1 a 0 e encerrou sua participação na Taça Guanabara em nono lugar, sem sequer garantir vaga na Taça Rio. Agora, o desafio é reverter a desvantagem contra o Racing, da Argentina, no jogo de volta do torneio continental.

Após a eliminação no Estadual, o técnico interino Cláudio Caçapa enfatizou a necessidade de "virar a página" e se concentrar completamente na Recopa Sul-Americana. No primeiro jogo, na Argentina, o Botafogo foi derrotado por 2 a 0, e agora precisa de uma vitória convincente para conquistar o título em casa.

"Triste por não dar continuidade no Campeonato Carioca. Infelizmente, aconteceu. Precisamos pensar para frente, o que significa reverter os dois gols contra o Racing. O foco é só esse, o trabalho vai ser todo voltado para esse jogo. É uma chance que nós temos após o Carioca e já vem na quinta para a gente, quem sabe, ser campeão. Mas isso vai depender daquilo que vamos mostrar em campo. Tenho certeza que vamos mostrar muito mais do que no jogo de ida e muito mais do que o jogo de hoje", afirmou Caçapa.