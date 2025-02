Velo Clube vence, se mantém na elite e rebaixa o Água Santa para Série A2

O Velo Clube foi a campo no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, e confirmou neste domingo (23) sua permanência no Paulistão de 2026, na 12ª rodada da primeira fase. A vitória por 1 a 0 em cima do Água Santa, com gol de Sillas na primeira etapa, rebaixou o time de Diadema.

O resultado manteve o Velo Clube na lanterna do Grupo D, com 13 pontos, com a 11ª campanha geral. Já o Água Santa foi o último do Grupo C, com sete pontos, rebaixado com a segunda pior campanha do Estadual, a frente apenas da Inter de Limeira, que também jogará a Série A2 de 2026.

Começando a rodada no Z-2, o Água Santa logo viu os rivais diretos em situações opostas. O Noroeste abriu o placar contra a Portuguesa, enquanto a Inter de Limeira saiu atrás do Santos. Dentro das quatro linhas, ainda sofreu outro susto dos pés de Jefferson Nem, que interceptou na intermediária e chutou a bola por cima do gol, raspando a trave de Ygor Vinhas.