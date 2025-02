Vasco elimina o Botafogo e pega o Flamengo nas semifinais do Carioca

O Vasco venceu o 'Clássico da Amizade' diante do Botafogo, por 1 a 0, e está garantido nas semifinais do Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, recebeu o adversário em São Januário, no Rio, e, apesar de um jogo fraco tecnicamente, venceu com gol do artilheiro Vegetti, de pênalti, ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, o Vasco terminou a Taça Guanabara em quarto lugar com 17 pontos e vai pegar o líder Flamengo nas semifinais. Só não ficou em terceiro porque o Fluminense ganhou o confronto direto - o time tricolor também ficou com 17 pontos, quatro de saldo e 13 de gols pró. O Fluminense forma a outra semifinal com o vice-líder Volta Redonda.

O Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, não só ficou fora das semifinais, como também da Taça Rio, torneio que dá vaga à Copa do Brasil. O time alvinegro terminou em nono lugar com 13 pontos.