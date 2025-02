Vasco e Botafogo fazem 'Clássico da Amizade' que pode não valer vaga nas semifinais

Mas desde a última rodada, o Botafogo já deixou o Carioca de lado para tentar o título da Recopa Sul-Americana. O campeão da Libertadores usou um time alternativo na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, de olho nos jogos contra o Racing - campeão da sul-americana.

A estratégia não começou bem, porque na quinta-feira perdeu lá por 2 a 0 e agora terá que reverter a situação no segundo jogo, marcado para quinta-feira (dia 27), no estádio Nilton Santos, no Rio.

O Vasco chega para o clássico animado após vitória por 3 a 0 sobre o União Rondonópolis-MT, na última terça-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil. E pode ter novidades no meio-campo titular. Jair e Paulinho, que ficaram no banco de reservas, estão recuperados de problemas físicos e disputam um lugar no time. Criticado por parte dos torcedores no meio de semana, Matheus Carvalho deve voltar a ser opção no banco.

O volante Tchê Tchê, que também iniciou o duelo disputado em Cariacica-ES no banco, está na concorrência pela titularidade. Caso o técnico Fábio Carille escolha entrar em campo com uma formação mais conservadora, a tendência é que o volante ganhe uma nova oportunidade. Neste caso, Alex Teixeira pode sair do ataque.

Ainda se recuperando de uma torção no tornozelo direito, o zagueiro Lucas Oliveira é dúvida. A ausência dele deu espaço para Lucas Freitas, que foi elogiado internamente pelas atuações nas últimas partidas. Em boa fase, ele deve seguir no time titular ao lado de João Victor.

Ciente de que o Vasco depende praticamente de si para ir às semifinais, Fábio Carille comentou sobre o que espera do seu time: "Temos que fazer nossa parte, ganhar com confiança e fazer um bom jogo diante da nossa torcida. Sabemos que temos que fazer saldo, mas o mais importante é fazermos nossa parte".