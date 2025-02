São Paulo visita São Bernardo pela vitória para afastar crise e jogar em casa nas quartas

O São Paulo encerra a primeira fase do Campeonato Paulista neste domingo, às 18h30, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. A equipe quer vencer, o que já não acontece há cinco jogos. Empatar com o São Bernardo já pode garantir que o time termine a primeira fase na liderança do Grupo C.

Entretanto, um resultado diferente da vitória faz com que seja necessário secar o Novorizontino, que visita o Botafogo, em Ribeirão Preto. A equipe de Eduardo Baptista tem 15 pontos, um a menos que o São Paulo. Se eles vencerem, e o São Paulo não ganhar, os dois times se enfrentarão em Novo Horizonte nas quartas de final.

Já em caso de empate do Novorizontino e derrota são-paulina, pontos e números de vitórias ficariam empatados. Dependeria, então, do saldo de gols de cada time para a definição do mando de campo mata-mata.