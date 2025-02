Santos terá força máxima em Limeira para buscar a vaga e a ponta do Grupo

Embalado por boas vitórias sobre o Água Santa e o Noroeste, o Santos visitará a Inter de Limeira, neste domingo, às 18h30, no Estádio Major Levy Sobrinho, a fim de carimbar a classificação e confirmar a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista.

O triunfo do Red Bull Bragantino sobre o Mirassol, na quinta-feira, impediu que o time da Baixada entrasse em campo na última rodada com a vaga assegurada, mas a situação na tabela ainda é favorável. Basta um empate diante do lanterna na classificação geral do certame para que a equipe comandada por Pedro Caixinha avance às quartas de final - e a vitória para ficar em primeiro lugar.

O Santos lidera sua chave com 15 pontos, seguido do conjunto de Bragança Paulista, com 14, enquanto Guarani e Portuguesa, em posição mais complicada, somam 12 cada um e dependem, além da vitória, de uma combinação de resultados.