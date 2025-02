Salah e Szoboslai desequilibram, Liverpool bate o Manchester City e abre 11 pontos na liderança

O Manchester City bem que tentou parar o Liverpool, mas a equipe vermelha esbanjou eficiência no clássico deste domingo, no Etihad Stadium, em Manchester, aproveitou as poucas oportunidades que teve no primeiro tempo e venceu por 2 a 0. O resultado levou o líder do Campeonato Inglês, com um jogo a mais, a 64 pontos na tabela, 11 à frente do Arsenal, que havia perdido para o West Ham no sábado. O City é o quarto colocado, com 44.

Com uma campanha abaixo das expectativas, mas embalado pela goleada sobre o Newcastle na rodada anterior, o Manchester City tomou a iniciativa nos primeiros minutos da partida e obrigou Alisson a trabalhar para cortar um cruzamento de Marmoush e defender uma finalização de Foden antes dos dez minutos.

Em sua primeira investida com perigo ao ataque, o Liverpool foi arrasador. Em jogada ensaiada, aos 13 minutos, Mac Allister cobrou o escanteio na esquerda com um toque curto para Szoboslai, na primeira trave, e o húngaro rolou para Salah encher o pé, livre no meio da área, e mandar no canto de Ederson: 1 a 0.