Reservas jogam mal, mas Romero garante empate do Corinthians com o Guarani em Itaquera

O ritmo da equipe corintiana foi aumentando, sem deixar chances para o Guarani, que ainda sonhava com um lugar nas quartas de final.

Aos 16 minutos, Matheus Bidu partiu pela esquerda e cruzou do outro lado para Romero. O paraguaio 'matou' a bola e bateu cruzado para abrir o placar. Foi o 40º gol do atacante na Neo Química Arena, o maior artilheiro da 'casa corintiana'.

O gol deixou a torcida satisfeita e, ao mesmo tempo, levou o time a diminuir um pouco ritmo. Com isso, a bola ficou apenas nas intermediárias, sem nenhum lance de perigo no ataque.

O clima sonolento em Itaquera foi quebrado aos 42 minutos com Rafael Bilu, que acertou um belo chute de pé esquerdo do lado direito do ataque do Guarani: 1 a 1.

O apoio dos torcedores não animou o Corinthians no início do segundo tempo. Com isso, o Guarani criou coragem e foi à frente. Emerson Barbosa assustou Hugo Souza no primeiro minuto. O Corinthians só chegou ao ataque aos oito, com Charles. Gabriel Mesquita defendeu a cabeçada.

Mas só um time tinha ambição no jogo. Em jogada rápida pela esquerda, João Marcelo, artilheiro do Guarani no Paulistão, colocou o time de Campinas na frente: 2 a 1, aos 11 minutos.