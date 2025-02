Real Madrid bate o Girona com gols de Modric e Vinicius Júnior e volta a vencer no Espanhol

No início do ano, Ronaldo Fenômeno havia voltado a ser alvo de protesto após derrota por 3 a 0 para o Real Madrid. "Vai embora, vá logo", "Onde está o presidente?", "Vá para casa", foram algumas das frases direcionadas ao brasileiro em faixas e cânticos ao longo da partida, no estádio José Zorrilla, casa do Valladolid.

Ronaldo declarou em abril de 2024 que, depois de vender sua parte na SAF do Cruzeiro, faria o mesmo com o Valladolid. O ex-jogador comprou o clube em 2018 por 30 milhões de euros e é dono de 82% das ações da agremiação. A relação dele com a torcida sempre foi marcada por insatisfações, em meio a dois rebaixamentos no Espanhol. Ronaldo chegou a ser chamado de mentiroso e teve sua gestão questionada: "Cadê o dinheiro?", cobraram os torcedores.

Eles se revoltaram ainda mais depois que o dirigente decidiu mudar o escudo do clube, em junho de 2023. No fim daquele ano, quando o time iniciou com uma série de derrotas sua jornada na segunda divisão, os torcedores perderam de vez a paciência: "Cinco anos de mentiras. À beira do abismo", exclamaram em uma faixa.

Ronaldo teria esperado a volta do Valladolid à primeira divisão da liga nacional, no meio de 2024, para vender o clube com valorização. Segundo o jornal As, no entanto, o brasileiro tem enfrentado dificuldades em encontrar compradores.