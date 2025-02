Presidente do Olympique de Marselha acusa arbitragem francesa de corrupção; federação reage

Depois de o Real Madrid detonar uma crise no futebol espanhol com duras críticas à arbitragem e à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em uma carta aberta, o presidente do Olympique de Marselha, Pablo Longoria, acusou os árbitros franceses de corrupção em um amargo discurso depois da derrota de sua equipe por 3 a 0 para o Auxerre, pelo Campeonato Francês, neste sábado.

Longoria se mostrou profundamente frustrado após a quinta derrota do Olympique na liga nacional, que pode deixar o vice-líder 13 pontos atrás do Paris Saint-Germain, caso o time da capital derrote o Lyon neste domingo. Não foi a primeira vez que o clube de Marselha reclama, mas nunca havia ido tão longe nas acusações.

O dirigente não aceitou a expulsão de Derek Cornelius, quando sua equipe perdia por 1 a 0, nem um suposto pênalti sobre Quentin Merlin, ignorado pelo juiz Jérémy Stinat. O zagueiro brasileiro Jubal marcou mais dois gols para o Auxerre nos 15 minutos finais da partida.