Portuguesa é eliminada no Paulistão após empate com Noroeste em Bauru

Além disso, os alvirrubros também garantiram vaga para a Série D da próxima temporada. O ano do clube de Bauru pode ter chegado ao fim - restaria apenas a Copa Paulista para tentar buscar uma vaga para a Copa do Brasil de 2026.

Classificação e jogos Paulista

Os lusitanos ficaram na lanterna do Grupo B, com 13 pontos, o mesmo do Guarani, que teve uma vitória a mais: 3 a 2. Santos, com 18, e Red Bull Bragantino, com 17, vão se enfrentar no mata-mata. Os rubro-verdes ainda disputarão a Série D e a Copa do Brasil ao longo da atual temporada e também podem entrar na Copa Paulista para tentar ficar com uma vaga para a Copa do Brasil de 2026.

A partida no Alfredão começou com o Noroeste abrindo o placar logo no primeiro lance. Aos quatro minutos, Dudu Miraíma cobrou escanteio rasteiro, a zaga lusitana falhou, e Felipe Rodrigues chegou cutucando para o fundo das redes.

Precisando vencer para sonhar com a classificação, a Portuguesa conseguiu chegar ao empate aos 25. Rildo ficou solto na intermediária, arriscou, pegando o goleiro Felipe Alves de surpresa, e deixou tudo igual.

Um pouco antes do intervalo, os donos da casa quase voltaram a ficar na frente no marcador. Thiago Lopes chutou forte, e Rafael Santos apareceu bem para impedir o gol alvirrubro.

Logo aos oito do segundo tempo, o Noroeste voltou a ter a chance de retomar a liderança no placar. Carlão foi acionado, mas Robson conseguiu atrapalhar a jogada em cima do lance.