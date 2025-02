Ponte Preta e Red Bull Bragantino medem forças na busca pela vaga nas quartas do Paulistão

A última rodada será decisiva para Ponte Preta e Red Bull Bragantino. Após vencerem na penúltima rodada, a dupla chega no último jogo da fase de grupos dependendo das próprias forças para se garantirem nas quartas de finais do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A Ponte Preta vem de uma vitória de virada para cima do São Paulo, por 2 a 1, no Morumbis. O resultado manteve a equipe de Alberto Valentim na vice-liderança do Grupo D, com 22 pontos, com dois pontos de vantagem para o Palmeiras, terceiro colocado, com 20, e um a menos que o São Bernardo, líder e classificado com 23.

Para avançar de fase, precisa vencer o duelo ou torcer por um empate ou derrota do Palmeiras diante do Mirassol. Além disso, com uma vitória, somado com um tropeço do São Bernardo, pode terminar na liderança da chave.