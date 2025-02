Palmeiras bate o Mirassol, se vale de derrota da Ponte Preta e avança às quartas do Paulistão

O Palmeiras suou muito, sofreu mais do que o esperado e evitou a queda precoce no Paulistão. O atual tricampeão paulista derrotou o Mirassol por 3 a 2 neste domingo, fora de casa, e contou com a derrota da Ponte Preta para o Red Bull Bragantino para se classificar às quartas de final do campeonato estadual mais importante do País.

Oscilante, a equipe de Abel Ferreira fez um péssimo primeiro tempo, falhou muito defensivamente, mas cresceu na etapa final e garantiu a classificação com gols de Flaco López, Raphael Veiga e do jovem Allan. O Mirassol, classificado antecipadamente, foi valente e endureceu como pôde a vida do time alviverde, que jogará o mata-mata do Estadual pelo 15ª ano seguido.

Nas quartas, o atual tricampeão paulista enfrenta o São Bernardo em jogo único. Como terminou no segundo lugar do Grupo D, com os mesmos 23 pontos do líder mas superado no número de vitórias, terá de jogar fora de casa, no Estádio Municipal 1° de Maio, a casa do rival no ABC.