Novorizontino visita eliminado Botafogo de olho na liderança do Grupo C

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Novorizontino entra em campo no domingo de olho na liderança do Grupo C. Em busca da vantagem de jogar em casa o duelo contra o São Paulo na próxima fase, o time de Novo Horizonte encara o já eliminado Botafogo ,neste domingo, às 18h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela última rodada.

O time de Eduardo Baptista folgou na semana, uma vez que seu duelo da 11ª rodada contra o Corinthians foi adiantado para o início de fevereiro, na qual foi derrotado por 1 a 0, em casa. O Novorizontino soma 15 pontos, um a menos que o São Paulo, que tem 16, e joga diante do São Bernardo fora de casa. Uma vitória, somado a derrota ou empate do time da capital, faria o time do interior jogar as quartas de finais diante do seu torcedor, em Novo Horizonte.

O Botafogo não corre risco de rebaixamento, mas não tem chance de classificação para as quartas. E começa a focar na Série B do Campeonato Brasileiro, mas quer manter o bom momento em casa, onde vem de duas vitórias seguidas. Na última rodada, foi superado pelo Palmeiras, fora de casa, por 3 a 1, e não sairá da terceira colocação do Grupo A, onde soma 11 pontos, mesmo em caso de vitória ou derrota.