Novorizontino bate Botafogo-SP de virada e vai pegar São Paulo no Morumbis

Já classificado para as quartas de final, o Novorizontino manteve o bom ritmo e protagonizou uma virada ao derrotar o Botafogo por 2 a 1 neste domingo (23), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida aconteceu na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP), e reafirmou a força do time na competição.

Com o resultado, o Novorizontino, com 18 pontos, alcançou a segunda posição no Grupo C. O objetivo era a liderança, mas a vitória do São Paulo sobre o São Bernardo por 2 a 1 impediu que o Tigre, adversário direto, avançasse. Na próxima fase, o Novorizontino enfrentará o próprio São Paulo, em confronto marcado para o Morumbis, em data ainda a ser definida pela Federação Paulista.

Enquanto isso, o Botafogo, que já estava desclassificado e não corria risco de ser rebaixado, encerrou a primeira fase na terceira posição do Grupo A, com 11 pontos, atrás do Corinthians (27) e do Mirassol (16). Agora, o clube volta seus olhos para os desafios na Série B do Campeonato Brasileiro.