Noroeste joga pela permanência e Portuguesa sonha com classificação às quartas do Paulistão

A Portuguesa leva vantagem nos confrontos com o Noroeste. Em 56 jogos, foram 30 vitórias da Lusa, 12 empates e 14 derrotas. O último triunfo do Noroeste em casa foi em 2006. O time de Bauru voltou à elite ano passado.

Buscando se recuperar da derrota para o Santos por 3 a 0, o Noroeste terá que mudar o setor ofensivo para tentar surpreender a Portuguesa. O atacante Pedro Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. A expectativa é que a dupla de ataque seja formada por Jenison e Carlão.

Sem muitas opções no banco de reservas e com Luizão e Vitinho no departamento médico, o técnico Allan Aal deve manter a base do time que busca desesperadamente permanecer na Série A1.

"Agora, temos que levantar a cabeça, nos recuperar e saber que ainda só depende de nós. Dentro da nossa casa, espero ter o apoio da nossa torcida. É o jogo mais importante do ano para o Noroeste. Temos consciência disso e temos que nos preparar dessa maneira para enfrentar outro adversário difícil, que, dependendo dos resultados, virá com a pretensão de classificação", afirmou Aal.

Assim como o Noroeste, a Portuguesa também perdeu um jogador no setor ofensivo. Cauan de Almeida não poderá contar com Renan Peixoto, suspenso pelo acúmulo de cartões. Henrique Almeida é o favorito para assumir o posto. Rildo também é uma opção.

"A torcida merece (classificação). A torcida da Portuguesa tem dado show sempre, em todos os jogos, têm comparecido mesmo em um jogo de horário que não é tão interessante. A gente espera retribuir a torcida, representando a Portuguesa, com a classificação no próximo jogo, Copa do Brasil na quinta-feira que vem também, e claro, o acesso à Série C", disse o treinador.