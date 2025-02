Leila provoca torcida após classificação do Palmeiras: 'Estão mais calmos?'

A contratação de impacto que tanto esperam os palmeirenses pode ser Vitor Roque, com o qual o Palmeiras negocia há semanas. Um acordo está próximo, como publicou o Estadão neste domingo, depois que as conversas com Barcelona, Betis e o empresário do jogador, André Cury, avançaram.

Nas quartas, o atual tricampeão paulista enfrenta o São Bernardo em jogo único. Como terminou no segundo lugar do Grupo D, com os mesmos 23 pontos do líder mas superado no número de vitórias, terá de jogar fora de casa, no Estádio Municipal 1° de Maio, a casa do rival no ABC. As datas e horários dos confrontos ainda serão divulgados nesta segunda-feira, 24, pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

