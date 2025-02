Juventus vence o Cagliari no Italiano e fica na zona de classificação para a Liga dos Campeões

A Juventus abriu o placar logo aos 12 minutos. O atacante sérvio Vlahovic, que não conta com simpatia do técnico Thiago Motta, mas começou como titular, pressionou a zaga do Cagliari, roubou a bola, passou pelo goleiro Caprile e marcou. Os visitantes foram melhores na primeira etapa, mas foram incapazes de traduzir essa superioridade em mais gols, em parte pela boa atuação de Caprile.

No segundo tempo, o Cagliari conseguiu produzir um pouco mais, mas foi insuficiente para chegar ao empate.

Na próxima rodada, a Juventus recebe o Verona, enquanto o Cagliari visita o Bologna, no domingo.

Mais cedo, a Atalanta goleou o Empoli por 5 a 0, com dois gols de Lookman, um de Retengui, outro de Zappacosta e um contra de Gyasi. A Atalanta é a terceira colocada do Italiano, com 54 pontos. O Empoli é o 18º, com 21. Já o Verona surpreendeu a Fiorentina ao vencer, em casa, por 1 a 0, com Bernede marcando aos 50 minutos do segundo tempo. O Verona está na 14ª posição, com 26 pontos, e a Fiorentina permanece com 42, na sexta posição.