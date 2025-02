Fluminense sofre contra o Bangu, mas avança no Carioca e evita duelo com o Flamengo

Não foi fácil, mas o Fluminense garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Carioca e também evitou o duelo com o Flamengo. Na noite deste sábado, venceu o Bangu por 3 a 2 em jogo da 11ª e última rodada da Taça Guanabara, no Maracanã, no Rio. Juan Sánchez, contra, Canobbio e Serna fizeram os gols da vitória

Com o resultado, o Fluminense ficou em terceiro lugar com 17 pontos e pega o vice-líder Volta Redonda nas semifinais. O Fluminense só ficou à frente do Vasco porque venceu o confronto direto - ambos ficaram com 17 pontos, quatro de saldo e 13 de gols pró. O Vasco pega o Flamengo na outra semifinal. O Bangu, por outro lado, já estava rebaixado, em 12º e último lugar, com quatro pontos.

O Fluminense controlou o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para furar a defesa. Desde os primeiros minutos, a partida já indicou que teria gols contra. Ignácio tentou cortar o cruzamento e quase mandou para o próprio gol. Aos 14 minutos, o Fluminense abriu o placar com gol contra de Juan Sánchez. Após finalização de Cano, o jogador tentou afastar de cabeça, mas pegou muito mal e fez contra.