Fluminense joga contra o Bangu para golear e tirar vantagem do Vasco

Ainda sonhando com uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, o Fluminense encerra a fase de classificação domingo, às 18h30, no Maracanã, diante do já rebaixado Bangu. Se o tricolor é grande favorito neste confronto pela 11ª rodada, por outro lado, terá que torcer por tropeços de Madureira ou Vasco para depois tentar o título com os já classificados Volta Redonda e Flamengo.

O Fluminense tem 14 pontos, em quinto lugar, e só perde a quarta posição para o Vasco por causa do número de gols marcados, tendo dois gols e menos: 10 a 12. No mesmo horário, o Vasco fará em São Januário o clássico com o Botafogo, sexto, com 13 pontos, e quase fora da briga.

Os botafoguenses, na verdade, estão preocupados com o jogo da volta da Recopa Sul-Americana, na quinta-feira, depois de perder por 2 a 0 para o Racing, na Argentina. O Madureira, terceiro com 15, pega fora o Nova Iguaçu, com 13, precisando vencer para não depender de nenhum outro resultado.