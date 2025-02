Dirigente chama o Real Madrid de 'chorão' e diz que Barcelona pode ser condenado por corrupção

O presidente de La Liga, entidade responsável pela organização do Campeonato Espanhol, Javier Tebas, deu declarações fortes a respeito dos dois principais clubes do país, Real Madrid e Barcelona. O dirigente contestou as recentes reclamações do Real contra a arbitragem na competição nacional e disse que o Barcelona deve ser condenado por escândalos de corrupção envolvendo o comitê de arbitragem da Espanha.

"Tivemos muita polêmica de arbitragem nas últimas semanas. Do nível federativo não se busca nenhuma solução. Todos os clubes reclamam, mas em Madri colocam o foco nisso. É uma história agressiva e manipulada", afirmou Tebas em entrevista ao The Objective.

"Conheço muitos torcedores do time que não concordam com o Real Madrid, que é um clube chorão, choram todo dia. Choram no final de semana, vão chorar no fim de semana seguinte e é tudo culpa de uma conspiração", criticou o dirigente.