Corinthians 'vira chave' e recebe o Guarani de olho na liderança geral do Paulistão

A tendência é de que o Corinthians vá a campo com uma equipe alternativa, preservando os principais titulares para o duelo de volta da pré-Libertadores contra a Universidad Central da Venezuela, na próxima quarta-feira, em Itaquera. Após empate por 1 a 1 na Venezuela, o time corintiano precisa de uma vitória simples para ir à terceira fase do torneio continental, etapa anterior à disputa por grupos.

Após o confronto com o Guarani, o Corinthians deve engrenar uma sequência de partidas eliminatórias. Isso porque já encara o Mirassol pelas quartas do Paulistão no fim de semana após o duelo com o Universidad Central, dia 26, e pode voltar a campo no início de março para o confronto da terceira fase da pré-Libertadores. Além das definições da fase preliminar do torneio continental e Estadual, o mês seguinte reserva o começo do Brasileirão.

Rebaixado à Série C em 2024, o Guarani busca dar uma resposta o seu torcedor com uma classificação às quartas do Paulistão. A missão, porém, não está nada fácil. Sem vencer há quatro partidas, a equipe de Campinas está em terceiro no Grupo B, com 12 pontos. O clube precisa vencer de qualquer maneira e torcer pelos tropeços de Santos e Bragantino para ter chances de avançar.

Corinthians e Guarani já se enfrentaram 155 vezes na história, com 74 vitórias do time corintiano, 44 empates e 37 triunfos dos campineiros.

A última vitória do Guarani no confronto foi em 2019, quando bateu o rival por 2 a 1, no Brinco de Ouro, pelo Paulistão. O clube não derrota o Corinthians fora de casa desde 2001, ano em que bateu o time do Parque São Jorge por 3 a 0, no Pacaembu, pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA