Com 2 gols de André Silva, Sao Paulo volta a vencer no Paulista e joga quartas no MorumBis

Após cinco jogos, o São Paulo voltou a vencer no Campeonato Paulista. O time do técnico Luis Zubledía derrotou o São Bernardo por 3 a 1, com dois gols de André Silva, neste domingo e garantiu a primeira colocação no Grupo C. Com isso, o São Paulo enfrenta o Novorizontino pelas quartas de final no MorumBis.

Se terminasse atrás do time do interior o jogo único da próxima fase seria em Novo Horizonte. No ano passado, porém, o São Paulo não conseguiu se aproveitar do mando de campo e foi eliminado pelo Novorizontino nos pênaltis no MorumBis. O Novorizontino venceu o Botafogo por 2 a 1 e terminou a fase de grupos com 18 pontos, um a menos do que o rival.

O São Paulo começou controlando o jogo no estádio Primeiro de Maio e conseguiu sua primeira boa chance aos 10 minutos. Após cobrança de escanteio, Sabino desviou de cabeça e André Silva finalizou à queima-roupa. Júnior Oliveira, goleiro do São Bernardo, fez grande defesa, e a zaga afastou na sequência.