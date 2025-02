Caixinha não aprova atuação do Santos em Limeira: 'Foi um jogo desligado'

A boa atuação de Neymar na vitória sobre a Inter de Limeira por 3 a 0, neste domingo (23), no interior de São Paulo, não serviu para deixar o técnico Pedro Caixinha satisfeito. O português não gostou da postura do Peixe antes das quartas de final do Campeonato Paulista.

"Se nos dois jogos anteriores, a equipe esteve muito compacta e muito coesa, hoje não gostei como a equipe esteve. A equipe expôs muito as transições do adversário. Penso que foi dos jogos que perdemos bolas mais facilmente. Perdemos a bola em zonas onde a equipe não podia estar equilibrada, o que fez com que tivemos de correr mal. Muito provavelmente somando estes jogos, vamos ter valores físicos muito superiores aos últimos dois jogos, e não é isso que nós queremos, porque não é a nossa forma de jogar. E não nos permite ter aquela reação à perda mais efetiva, mas sim ter que correr para trás para reorganizar", disse Caixinha.

Nem mesmo os gols vindos em jogadas ensaiadas de bola parada melhoraram o ânimo do treinador.