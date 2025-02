Bayern goleia Frankfurt e volta a abrir 8 pontos de vantagem sobre o Leverkusen no Alemão

Maior vencedor da história do Alemão, o Bayern de Munique deu mais um passou para reconquistar o título nacional ao vencer o Eintracht Frankfurt por 4 a 0 neste domingo na Allianz Arena, em Munique. Com a 18ª vitória em 23 rodadas, o Bayern retomou a vantagem de 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Bayer Leverkusen.

Atual campeão, o Leverkusen interrompeu na temporada passada uma sequência de 12 títulos seguidos do time de Munique. Na rodada anterior, o empate sem gols no confronto direto entre os líderes do campeonato também colocou fim a uma série de 7 vitórias consecutivas do Bayern de Munique no Alemão. No sábado, o Leverkusen derrotou o lanterna Holstein Kiel por 2 a 0 e reduziu temporariamente a vantagem do rival para 5 pontos.

Além da disputa no Alemão, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen também se enfrentam na Liga dos Campeões, já que o sorteio colocou as equipes alemãs em rota de colisão nas oitavas de final. A partida de ida acontece no dia 5 de março, em Munique.