Astro do Arsenal e da Holanda, Van Persie será técnico do Feyenoord na Liga dos Campeões

A carreira de treinador de Van Persie também começou no Feyenoord, onde foi assistente de Dick Advocaat, em 2020. Ele treinou equipes das categorias de base do clube até 2024, quando foi contratado pelo Heerenveen.

"Todos sabem o quão especial é a minha ligação com o Feyenoord. Estou muito ansioso, junto com uma comissão técnica forte, para trabalhar com os jogadores e termos sucesso", disse o ex-atacante. Ele assume o Feyenoord na terceira colocação da liga nacional.

Além disso, Van Persie vai comandar o time nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ainda com o técnico interino Pascal Bosschaart, os holandeses eliminaram o Milan nos playoffs do torneio. Agora, enfrentarão a Inter de Milão, com o primeiro jogo marcado para 5 de março, em Roterdã.