Vitinho brilha e Internacional vence o Caxias pela ida da semifinal do Gauchão

Com brilho de Vitinho, o Internacional saiu na frente do Caxias nas semifinais do Campeonato Gaúcho ao vencer por 2 a 0, na tarde deste sábado. O atacante colorado marcou os dois gols no segundo tempo, em partida realizada no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

O jogo de volta será realizado no próximo sábado, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Com a vantagem, o Inter pode perder por um gol de diferença para avançar à final. Já o Caxias precisa vencer a partir de três gols para avançar no tempo normal. Se vencer por apenas dois, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar, encara na final Grêmio ou Juventude.

O Inter começou com um ritmo mais forte, mas não criou muito. Mesmo assim, quase abriu o placar com gol contra de Alisson, que tentou cortar o cruzamento. Depois, Carbonero completou o escanteio de cabeça, mas o lateral Kelvyn tirou quase em cima da linha. A partir daí, porém, o Caxias acertou a marcação e o jogo ficou mais disputado, sem outras chances antes do intervalo.