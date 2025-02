Torcedor de 13 anos leva chute e tem toalha de tenista roubada no Rio Open

Em comunicado, a organização do Rio Open anunciou que identificou o agressor, já conduzido para a delegacia. A família do garoto fez um Boletim de Ocorrência na 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon.

"A organização do torneio repudia qualquer ato de violência ou discriminação. Inclusive, temos uma ouvidoria e departamento jurídico disponíveis para ouvir, acolher e orientar as pessoas que estão no complexo do Jockey Clube Brasileiro. Sobre este caso, tão logo tivemos conhecimento, acolhemos a vítima e sua família e comunicamos o fato às autoridades competentes. O agressor foi identificado e conduzido para a delegacia", informou o Rio Open.