Rublev mantém freguesia de Draper e conquista o título do ATP 500 de Doha pela 2ª vez

Draper cometeu sua primeira dupla falta no final do primeiro set e, com isso, cedeu três set points para Rublev, que converteu o terceiro deles. Na segunda parcial, salvou dois break points antes de quebrar o saque do rival pela primeira vez para forçar o terceiro set.

Rublev, no entanto, jogou como ele mesmo definiu de forma solta no terceiro set. Ele quebrou o serviço de Draper logo no início da disputa e depois obteve nova quebra para fazer 6/1 e 2 sets a 1.