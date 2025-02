Rio Open vê quedas precoces e desistências de estrelas e vira 'casa' dos argentinos

A 11ª edição do Rio Open vem sendo marcada por desistências e derrotas precoces dos principais candidatos ao título. Estrelas como o dinamarquês Holger Rune e o italiano Lorenzo Musetti sequer entraram em quadra. E, enquanto os favoritos ficavam pelo caminho, os tenistas argentinos avançavam na chave e podem, mais uma vez, dominar a final, marcada para as 17h deste domingo, no Jockey Club Brasileiro.

O último revés dos favoritos aconteceu na noite de sexta-feira. Atual número dois do mundo, o alemão Alexander Zverev sofreu uma inesperada derrota, de virada, para o argentino Francisco Comesaña, apenas o 86º do mundo. "Não estou muito feliz porque estava numa posição de vencer o jogo no terceiro set, mas perdi a partida para mim mesmo", disse o favorito.

Zverev desembarcara no Rio com status de maior favorito ao título. Ele vinha do vice-campeonato no Aberto da Austrália e, no saibro do Rio Open, queria iniciar sua preparação para Roland Garros, o Grand Slam onde mais se aproximou do seu sonhado primeiro título de Major. O cabeça de chave número 1 na competição brasileira tem chances de realizar outro sonho neste ano. Diante da suspensão por doping do italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, Zverev poderá somar pontos o suficiente para alcançar o topo do ranking nos próximos meses.