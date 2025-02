Palmeiras se reforça com Micael, zagueiro canhoto pedido por Abel Ferreira

O Palmeiras acertou a contratação de Micael, zagueiro canhoto de 24 anos que defendia o Houston Dynamo, time dos Estados Unidos. Ele foi anunciado na manhã deste sábado, após assinar contrato, passar por exames e conhecer a Academia de Futebol. Ele foi comprado por US$ 5 milhões (R$ 28,5 milhões)e seu contrato é válido por cinco temporadas, até o fim de 2029.

"Fiquei muito feliz quando soube da proposta do Palmeiras. É uma equipe muito grande e sempre quis jogar aqui", disse o novo reforço. Ele afirmou ser palmeirense desde a infância. "É verdade (que torcia para o clube). Tenho algumas camisas do Palmeiras. Sempre falava com a minha mãe que iria jogar aqui e ela respondia: 'vai'. Hoje, graças a Deus, estou aqui e me sinto muito realizado", acrescentou.

Micael foi lançado profissionalmente ao futebol pelo Atlético-MG, no qual estreou em 2021. O zagueiro integrou o elenco do time mineiro campeão estadual, brasileiro e da Copa do Brasil daquele ano, mas sem ter participar importante naquelas conquistas.