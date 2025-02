Lutador de MMA é suspenso por 3 meses por utilizar vape contaminado com anabolizantes

O lutador de MMA Jay Jay Wilson, da Liga Profissional de Lutadores (PFL, da sigla em inglês), foi suspenso pela Agência de Antidoping dos Estados Unidos (Usada) em três meses por testar positivo para o uso de esteroides anabolizantes em 1º de abril de 2024.

O atleta foi pego na testagem que acusou o uso de metenolona e seu metabólito (3a-hidroxi-1-metileno-5a-androstan-17-ona). Esta é uma substância não especificada na classe de agentes anabolizantes e é proibida em todos os níveis pela política antidoping da PFL.

Wilson colaborou com as investigações durante todo o processo e aceitou a punição. O uso da substância, entretanto, não foi por vontade própria do lutador. Segundo ele mencionou e as investigações corroboraram, o atleta foi infectado pela substância ao utilizar uma caneta vape após uma pessoa que havia usado a metenolona e seu metabólito. Provas foram analisadas pela Usada que identificaram o uso do anabolizante por esta terceira pessoa.