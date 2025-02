Grêmio abre vantagem sobre o Juventude e fica a um empate da final do Gaúcho

O Grêmio ficou a um empate da final do Campeonato Gaúcho, ao vencer o Juventude, por 2 a 1, neste sábado à noite, na Arena, em Porto Alegre. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 1º, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Na outra semifinal, o Inter venceu o primeiro jogo diante do Caxias, no campo do adversário, por 2 a 0.

Empurrado pela torcida, o Grêmio tentou pressionar a saída de bola do Juventude, que não se intimidou e também buscou o ataque. Mas a ousadia do time de Caxias do Sul deixou espaços para a equipe tricolor trabalhar melhor a bola no ataque.

Aos quatro minutos, João Pedro, livre dentro da grande área, forçou Gustavo a fazer a primeira defesa do jogo. Aos 13, não teve jeito. João Pedro fez bela jogada pela direita e cruzou na medida para Braithwaite bater de primeira: 1 a 0, Grêmio.