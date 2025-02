Gilgeous-Alexander lidera, Thunder arrasa o Jazz e alcança 8ª vitória em 9 jogos

Em Cleveland, Donovan Mitchell, com 27 pontos, e Evan Mobley, com 21, lideraram o triunfo arrasador do Cleveland Cavaliers sobre o New York Knicks por 142 a 105. O duelo entre dois dos melhores times da Conferência Leste foi completamente dominado pelo conjunto anfitrião, que conseguiu sua sexta vitória consecutiva na NBA e agora soma 46 triunfos e 10 derrotas - faz a melhor campanha da competição.

Nem mesmo os 26 pontos de Jalen Brunson e os 23 de Karl-Anthony Towns foram suficientes para que a franquia de Nova York equilibrasse a partida, resultando na maior derrota dos Knicks nesta temporada.

Apesar da vitória avassaladora, os Cavaliers levaram um susto no início da partida, quando o armador Darius Garland caiu e bateu a cabeça no chão. Garland, que havia perdido parte significativa da temporada passada com uma mandíbula quebrada, continuou no jogo. Já o pivô Jarrett Allen, com a mão direita machucada, ficou fora da maior parte do segundo tempo.

Em busca de uma vaga nos playoffs, o Golden State Warriors mantiveram a ascensão desde a contratação de Jimmy Butler e alcançou a quarta vitória com o ex-astro do Miami Heat em quadra. A equipe de San Francisco derrotou o Sacramento Kings por 132 a 106, fora de casa, e acumula 29 vitórias e 27 derrotas na temporada.

Os Warriors começaram a deslanchar no segundo quarto, acertando 11 cestas de três pontos e assumindo a liderança por 68 a 53 no intervalo. Stephen Curry anotou 20 pontos na partida, mas Buddy Hield e Moses Moody foram os destaques com 22 pontos cada um. Brandin Podziemski acrescentou 21.

Já os Kings, em péssima fase desde que negociaram De'Aaron Fox, chegaram a reduzir a diferença de 20 pontos para nove no terceiro quarto, mas uma sequência de cestas de Curry voltou a ampliar a liderança dos Warriors para 20. DeMar DeRozan liderou o conjunto de Sacramento com 34 pontos e Domantas Sabonis ficou a uma assistência de um "triple-double" - foram 14 pontos, 14 rebotes e nove assistências.