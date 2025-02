Flamengo goleia Maricá por 5 a 0 e conquista a Taça Guanabara pela 25ª vez

O Flamengo voltou para o segundo tempo atacando. Bruno Henrique só não ampliou aos cinco minutos porque o lateral João Victor salvou em cima da linha. Mas o terceiro gol não demorou a sair. Aos 11 minutos, Matheus Gonçalves cruzou, Luiz Araújo raspou de cabeça e a sobra ficou com Arrascaeta. O meia deu um chute seco e a bola entrou no canto esquerdo do goleiro, perto da trave.

Dois minutos depois, Luiz Araújo entrou na área pelo lado esquerdo, chutou rasteiro e cruzado, superando o goleiro Dida: 4 a 0. Depois disso, a torcida, com razão, começou gritar: ‘é campeão!'. Um funcionário da Federação do Rio de Janeiro deixou o Maracanã e foi buscar a taça na sede da entidade.

O Flamengo manteve o ritmo, sem menosprezar o adversário e chegou ao quinto gol aos 35 minutos, quando Matheus Gonçalves recebeu passe de letra de Wallace Yan, passou por dois marcadores e tocou por cima de Dida.

O Maricá, estreante na elite do Estadual, foi um disciplinado coadjuvante. Não tentou segurar o Flamengo na base de faltas, tanto que o jogo terminou sem nenhum cartão amarelo. O Maricá terminou em 10º lugar, garantido sua presença na competição em 2026.

Curiosamente o jogo terminou com o apito na auxiliar Lilian da Silva, que recebeu o apito das mãos do árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz. Ela não atuará mais no campo, se dedicando à arbitragem do VAR.

FICHA TÉCNICA