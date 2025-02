Flamengo enfrenta o Maricá no Maracanã para conquistar a Taça Guanabara

No último sábado, o time do técnico Filipe Luís teve uma grande atuação e venceu por 2 a 0 o Vasco, no clássico disputado no Maracanã. Antes, em jogo atrasado, bateu por 1 a 0 o Botafogo.

A principal novidade será a volta do meia Gerson, que cumpriu suspensão automática. É importante porque De La Cruz está se recuperando de um corte no pé sofrido em casa e virou dúvida para o confronto.

Fora dos últimos dois jogos, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas está recuperado de uma pancada no joelho esquerdo e já voltou a treinar com o restante do elenco. Ele deve jogar porque Alex Sandro está em tratamento de uma lesão na coxa esquerda. Lateral-direito de origem, Varela foi improvisado no setor nos últimos jogos.

A tendência é que Filipe Luís preserve alguns titulares. O comandante já afirmou em algumas ocasiões que não planeja desgastar completamente os atletas no Carioca. "Estou tentando dar minutos para todos os jogadores. No entendimento da preparação física, alguns precisam de mais minutos. Agora vem o Maricá, depois a semifinal, e vamos continuar usando todos os jogadores para chegar bem no Brasileirão. A temporada é longa e temos que saber respeitar os processos."

Alternando entre trabalhos na academia e no campo, o atacante Juninho deve seguir de fora, finalizando tratamento de um edema muscular na coxa direita. Por outro lado, Michael segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, sofrida contra o Vasco, no último sábado. O lateral-direito Daniel Sales, o volante Pablo Lúcio e o atacante Wallace Yan, da base, foram novidades nos treinos da semana.

O Maricá tem 12 pontos, em nono lugar, e briga para ficar entre os oito melhores e depois brigar pela Taça Rio, que vai reunir os times da quarta à oitava posições. Por outro lado, no último domingo, o time deixou a desejar e perdeu para a Portuguesa por 3 a 1, no estádio Luso-Brasileiro.