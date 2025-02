Cristiano Ronaldo se descontrola com arbitragem na Arábia Saudita e não recebe nem amarelo

Cristiano Ronaldo, grande astro do Campeonato Saudita, não fez nenhuma questão de controlar seus nervos em campo durante a derrota da sua equipe, o Al-Nassr, contra o Al-Ettifaq, nesta sexta-feira, pela liga nacional.

O time do atacante português perdia por 3 a 2 depois de sofrer uma virada nos minutos finais do segundo tempo quando, já nos acréscimos do jogo, um companheiro do Al-Nassr foi expulso em um lance controverso. O atacante colombiano Jhon Durán, ex-Aston Villa, deu um leve tapa na cabeça no adversário do Al-Ettifaq, que se jogou no chão em uma reação desproporcional.

Revoltado, Cristiano Ronaldo passou a reclamar de forma enérgica com o juiz e chegou a chutar para a arquibancada uma bola posicionada dentro de campo. A reclamação se estendeu para o quatro árbitro, fora do gramado, mas ainda assim o português não recebeu sequer um cartão amarelo pela reação.