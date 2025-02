Com 4 de Guirassy, Dortmund aplica maior goleada do Alemão ao vencer o Union Berlin por 6 a 0

Após duas derrotas seguidas, o Borussia Dortmund protagonizou a maior goleada do Campeonato Alemão na temporada ao fazer 6 a 0 sobre o Union Berlin neste sábado. Com 4 gols do atacante Guirassy, o Dortmund saltou para a 10ª posição na tabela, com 32 pontos em 23 rodadas, e voltou a ter um saldo de gols positivo (5). O time de Berlim permanece com 24 pontos na 13ª posição.

Com o desempenho deste sábado, o atacante Serhou Guirassy, de 28 anos, chegou ao quinto lugar entre os artilheiros do Alemão, com 13 gols. Harry Kane, do líder Bayern de Munique, lidera a lista com 21 gols. Mal no nacional e eliminado ainda na segunda fase da Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund se mantém na disputa da Liga dos Campeões, após eliminar o português Sporting nos playoffs e agora enfrenta o francês Lille nas oitava de final.