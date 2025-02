Casares posta foto com Zubeldía em meio a rumores de demissão: 'Juntos pelo São Paulo'

Com 16 pontos em 11 jogos, o São Paulo está com a vaga para as quartas de final do Paulistão assegurada. Esses números, porém, não se traduzem em satisfação da torcida. Pelo contrário. Os recentes resultados e, principalmente, o desempenho da equipe têm feito os são-paulinos contestarem a continuidade do técnico Luis Zubeldía. Em meio a essa desconfiança, o presidente Julio Casares postou uma foto em seu Instagram oficial neste sábado, dia 22, em que aparece abraçando o treinador argentino.

"Acompanhando o treino apronto para a continuidade do Paulistão! #juntospelosaopaulo" escreveu o mandatário em sua rede social. O São Paulo entra em campo neste domingo, fora de casa, diante do São Bernardo, às 18h30 (horário de Brasília). O time do Morumbi precisa da vitória para tentar assegurar a vantagem de mando de campo na próxima fase da competição. O adversário será o Novorizontino. Noroeste e Água Santa possuem apenas 7 pontos cada.

As recentes reclamações da torcida se fundamentam em dois pilares: resultados e desempenho. O São Paulo venceu apenas um dos últimos seis jogos. Destaque para o último compromisso, em que perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1 em pleno MorumBis. A sequência de tropeços preocupa ainda mais levando em consideração os empates para os modestos Inter de Limeira (com um jogador a mais) e Velo Clube.