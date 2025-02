Atlético-MG bate Tombense e segue vivo na busca pelo hexa do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG está mais uma vez na grande decisão do Campeonato Mineiro. Na noite deste sábado, voltou a vencer o Tombense, por 2 a 0, desta vez fora de casa, no estádio Boca do Jacaré, em Sete Lagoas, e carimbou o passaporte para a decisão. Os gols marcados por Rony e Roger Carvalho, contra, mantiveram o time alvinegro vivo na busca pelo hexacampeonato seguido do Estadual.

Os títulos de 2020 para cá, ou seja, os últimos cinco, fizeram com que o Atlético-MG seguisse sendo o maior campeão mineiro com 49 canecos. Além disso, esse será o 19º ano seguido em que o time alvinegro chega a final do estadual, a última vez que ficou de fora foi em 2006.

Na decisão, irá enfrentar o América-MG, que passou pelo milionário Cruzeiro nos pênaltis, nas semifinais. A final também acontecerá no sistema de ida e volta, com o Atlético-MG tendo a vantagem de decidir em casa por ter melhor campanha, mas a Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não confirmou os horários, datas e locais que eles serão realizados.