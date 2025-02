Rublev bate Aliassime, vai à terceira final em Doha e tenta repetir conquista de 2020

"Não sei (se vou ganhar), mas seria incrível. Se não acontecer, o que posso fazer? Na semana que vem tenho outro torneio e outra oportunidade. Estou feliz por estar de volta em termos do meu nível", disse, tirando a pressão de ser o favorito pelo troféu e apenas feliz pelo crescimento no circuito.

"Estou jogando cada vez melhor semana após semana. Então, estou melhorando. Vou manter o foco principal. Mesmo que eu não ganhe esta final, apenas para continuar melhorando", frisou. "Agora eu encontrei um jeito (de jogar). No começo da temporada, os resultados não estavam lá, mas eu senti que estava fazendo as coisas do jeito certo. Estou feliz por poder mostrar isso com o jogo. Vou manter o mesmo foco do começo da temporada. Se eu ganhar, perfeito. Vou comemorar."

O adversário também foi decidido em três sets. E com triunfo de Jack Draper sobre o checo Jiri Lehecka, algoz do principal favorito, o espanhol Carlos Alcaraz, nas quartas de final. O britânico avançou com virada de 3/6, 7/6 (7/2) e 6/3.