Rio Open terá as semifinais e final transmitidas em telão no Parque Villa-Lobos

"Temos muito orgulho de, há 11 anos, termos apostado no Rio Open, que é o único ATP 500 da América do Sul e uma das poucas oportunidades que os fãs brasileiros têm de se aproximar do melhor do esporte em território nacional. E foi pensando justamente em aproximar o público geral da modalidade que surgiu a Fan Zone de São Paulo", afirmou Ane Lopes, diretora de marketing, Branding e Comunicação da Claro.

Além da transmissão dos jogos, o estande da operadora na Fan Zone vai oferecer cadeiras, locais para descanso, Wi-Fi gratuito, totens carregadores e muitos brindes para as pessoas que estiverem no Parque Villa-Lobos no sábado e domingo.

No local haverá ainda um estúdio de Podcast que vai contar com a presença do ex-tenista Fernando Meligeni. Ao longo do evento serão realizadas entrevistas com atletas da atualidade e também ex-jogadores do universo do tênis. No sábado, o evento vai funcionar das 15h às 22h e no domingo o horário vai ser das 16h AAS 23h.