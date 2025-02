Presidente da FIA considera a volta de antigo barulho de motores à Fórmula 1

O presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), Mohamed Ben Sulayem, cogitou o retorno à Fórmula 1 de um detalhe que pode parecer pouco relevante para alguns, mas que para muitos fãs e também pilotos da categoria faz falta: o antigo barulho dos motores.

Desde 2014, os antigos motores V10, de dez cilindros, foram substituídos na F-1 por motores V6, de seis cilindros, mais silenciosos. "A apresentação da F-1 esta semana em Londres gerou muitas discussões positivas sobre o futuro do esporte", começou dizendo Ben Sulayem sobre o evento da última quarta-feira, em que foram apresentados todos os carros da temporada 2025 da categoria.

"Enquanto aguardamos ansiosamente a introdução dos regulamentos de chassis e unidades de potência de 2026, devemos também liderar as futuras tendências tecnológicas no automobilismo. Devemos considerar uma série de direções, incluindo o som estrondoso do V10 funcionando com combustível sustentável", concluiu o mandatário da FIA.