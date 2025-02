Neymar e Memphis voltam a se encontrar em disputa, desta vez no pôquer

"O Neymar morando novamente no Brasil conseguirá comparecer muito mais aos torneios, trazendo uma atenção global para essas competições, além de atrair outras estrelas do futebol, como é o caso do Memphis. Isso nos ajuda bastante a atrair novos parceiros comerciais, buscar ativações e, principalmente, a disseminar a modalidade no País", disse Roberto Lifschitz, diretor de marketing da WPF (Federação Mundial de Poker).

Nos gramados, Neymar e Memphis duelaram no dia 12 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Santos. Eles podem voltar a se enfrentar em um eventual compromisso a partir das semifinais do Estadual. O time da capital paulista já está classificado às quartas de final (vai pegar o Mirassol) e a equipe do litoral precisa confirmar a vaga na última rodada, neste domingo, contra a Inter de Limeira.