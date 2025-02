Luighi confia em vaga nas quartas e projeta 'final' com Mirassol: 'ganhar ou ganhar'

E Luighi tem contado com "professores" experientes neste início pelo profissional: "Eu venho evoluindo muito, treinando cada dia mais e sempre ouvindo os mais velhos, os conselhos que eles dão para mim. Isso tudo facilita muito a nossa evolução aqui dentro. É seguir do jeito que eu estou vindo e batalhar a cada dia para conseguir o meu espaço", destacou.

Também frisou o que ouve do técnico Abel Ferreira quando está nos treinamentos ou mesmo no banco de reservas. "O Abel fala para a gente ficar sempre preparado porque nunca se sabe o que pode acontecer no jogo. Eu estou sempre focado e preparado para quando a oportunidade chegar, para eu dar o meu melhor e mostrar o porquê de estar no Palmeiras".