Flick evita falar sobre saída de Vitor Roque para o Palmeiras: 'Ele decidiu deixar o clube'

Emprestado até junho, o Barcelona deseja uma compensação financeira para liberar o atacante ainda neste mês. O Palmeiras tem conversado com o empresário do atleta, André Cury. A pedida do clube catalão, dono dos direitos econômicos do jogador, é de 27 milhões de euros (R$ 162 milhões), segundo revelou o portal Nosso Palestra e confirmou o Estadão.

Vitor Roque é vice-artilheiro do Betis - são sete gols em 30 partidas. Ele passou a enfrentar maior concorrência no setor com a chegada recente do colombiano "Cucho" Hernandéz e tem jogado menos, com apenas uma partida como titular desde janeiro.

"Cheguei muito feliz ao Barcelona por realizar um sonho de infância, que sempre foi estar lá, viver aqueles momentos na Liga dos Campeões, vestir aquela camisa. Eu estava ansioso para fazer as coisas saírem bem. Mas quando você não está feliz e não tem confiança, as coisas não vão bem", disse Vitor Roque à ESPN. Os valores da negociação com o Barça giraram em torno de R$ 236 milhões.

"Eu estava sob pressão do preço que foi pago por mim, e eu não estava totalmente pronto para ajudar a equipe do jeito que eu queria. Eu gostaria de ter tido tempo para me acostumar com os jogadores e o clube, mas as coisas não saíram como eu gostaria... E isso me serviu de aprendizado", disse o jogador.