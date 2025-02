Eduardo Barroca deixa Mirassol um dia após confirmação de classificação no Paulistão

Antes mesmo do Brasileirão começar, dois times da Série A já trocaram de técnico em 2025. Após o Cruzeiro demitir Fernando Diniz e contratar Leonardo Jardim, o Mirassol anunciou a saída de Eduardo Barroca.

O comunicado vem um dia após o clube confirmar a classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. A equipe garantiu o segundo lugar no Grupo A, atrás do Corinthians, depois de o Palmeiras vencer o Botafogo de Ribeirão Preto, na quinta-feira.

Em nota, o Mirassol afirma que a saída se deu em acordo entre as partes. Anunciado para ser o técnico do time no ano do centenário e da estreia na Série A do Brasileirão, Barroca comandou a equipe em 11 partidas, com cinco vitórias, um empate e cinco derrotas.